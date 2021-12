Federación cubrirá pago de Deer Park en enero de 2022

Sobre la deuda que tiene Deer Park por 980 millones de dólares, el mandatario indicó que la Federación cuenta con dinero disponible para el pago, pero será la Secretaría de Hacienda quien determine cómo será liquidada.

"Hacienda va a valorar lo que más conviene, por lo que tú estás señalando, por el precio del dinero, las tasas de interés. Si esa deuda se contrajo a intereses bajos y nosotros tenemos que pagar otro tipo de deuda a intereses más altos, pues yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo. Pero todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan", explicó.

Respecto a la política petrolera que se implementarán en el país, detalló que habría un cambio radical, ya que el modelo de inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) se orientará a extraer el tipo de crudo y el volumen que requieren las refinerías del país, será para consumo interno no como parte de un negocio.

"Si necesitamos 70 por ciento de petróleo pesado Maya, Pemex orientará su extracción de crudo para sacar ese petróleo y 30 por ciento del ligero. No es extraer solo para vender, sino para lo que necesitan nuestras refinerías. Es un cambio completo en la política petrolera".

Comentó que con el ahorro que se dio en el 2020 se "echó a andar" la coquizadora de Tula, que estaba inconclusa e inoperante por problemas de corrupción, con la cual se va a producir más combustible, gasolinas, con combustóleo, pero cuidando el medio ambiente.

"Se le da un precio adicional al combustóleo convirtiéndolo en gasolina con esta planta y además se evita la contaminación que significa el combustóleo, o sea, el combustóleo se tiene que vender más barato y es más contaminante".

Añadió que con la coquizadora de Tula además de dejar de comprar gasolina en el extranjero, está generando fuentes de empleo en esa región del país.

López Obrador dijo que para reiniciar esta obra de la coquizadora se hizo una inversión de más de dos mil millones de dólares, la cual concluirá a finales del 2023.

Adelantó que mañana, martes, la Secretaría de Energía y Pemex presentarán un informe para tener mayores detalles.

"Mañana precisamente vienen tanto Rocío Nahle como Octavio Romero Oropeza a explicar sobre todo el plan de Pemex al pueblo de México, los 10 puntos básicos para la transformación del sector energético".

Sobre el pronóstico de la agencia calificadora Moody's de que la compra de Deer Park fue una inversión riesgosa para México, el mandatario federal rechazó estas opiniones.

Dijo que está basado en un discurso contradictorio, ya que por una parte no se ha logrado avanzar lo suficientes para crear nuevas energías y a la vez se promueve se extraiga más petróleo.

"Hay un discurso, hipócrita, pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo al mismo tiempo, por los intereses económicos que existen en el mundo. Entonces hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi al mismo tiempo países productores de petrolero están llevando a cabo acuerdos, a veces, sin consensos, grandes potencias, deciden producir más", indicó.

Manifestó su deseo porque ya no sean utilizados los combustibles fósiles, ya que no son renovables y tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente, por lo que su administración solo lo hará ´para consumo interno.

"No producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo, no, eso no es recomendable; además, sería muy irresponsable, no sólo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones y no nos corresponde a nosotros disponer de esa herencia, tenemos que cuidarla".

López Obrador resaltó que la realidad es que no se ha logrado avanzar lo suficientes para crear los sustitutos y las nuevas energías, "es más la propaganda que la realidad y resulta que cada vez se consume más petróleo".

"Que es lo que está pasando que hay una demora en la creaciones de las energías alternativas, por ejemplo, los carros eléctricos, va a llevar tiempo, automatización, lo miso, todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades".