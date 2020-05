Expresa AMLO su desacuerdo por controversia del INE sobre los tiempos oficiales

Respecto a la controversia que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener el decreto presidencial de reducir los tiempos oficiales en radio y televisión, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo.

"Hicimos esto porque nos corresponde al gobierno federal utilizar estos tiempos y decidimos entregarlos a la empresa de la radio y la televisión porque están atravesando por una situación, como todos, muy difícil; y nosotros no los necesitamos, no son tan necesarios, porque tenemos esta manera de comunicarnos" dijo.

López Obrador aclaró que esta parte de los tiempos oficiales "no tiene que ver con los tiempos electorales, no, es lo que tiene que ver con el gobierno federal (...) el periodo que no es de campaña, sí, sí, no tiene que ver nada con la campaña, pero que resuelva el Poder Judicial".

Aún con esta diferencia, dijo, estará pendiente de la resolución de parte del Poder Judicial y, en su caso, respetará el fallo.