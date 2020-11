Expone AMLO pormenores de su Segundo Informe de Gobierno

A pesar de que hace unas semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresara su intención de realizar su Segundo Informe de Gobierno en la explanada del Zócalo capitalino, este viernes corroboró que será en Palacio Nacional.

Detalló que, el martes 1 de diciembre, a las 17:00 horas, dará este informe en el Patio de Honor para seguir con las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, que incluye, la sana distancia. Aunque no especificó si además de la presencia de los integrantes de su Gabinete Ampliados habrá invitados especiales.

López Obrador comentó que el 1º de diciembre no se llevará a cabo la habitual Mañanera.

"Va a ser aquí en Palacio Nacional, a las 5 de la tarde. Vamos a cuidar lo de la sana distancia. Ese día no va a haber Mañanera", comentó a Imagen del Golfo.

En términos cuánticos este informe será el cuatro en lo que va de su administración, ya que el 1 de septiembre de 2019 y 2020 ha dado pormenores de los resultados que ha logrado, así como los compromisos que ha cumplido.

De manera apresurada, adelantó que el lunes presentará el segundo paquete de inversión de parte de la iniciativa privada.

El Mandatario dio por terminada la conferencia de prensa, mucho antes de lo acostumbrado, dado que debía dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para viajar hacia Mexicali donde realizará diversos actos públicos.

Y en tono de broma comentó: "Con esto finalizamos la conferencia, si no, ya no llego al aeropuerto y, como ustedes saben, ya no hay avión presidencial, tengo que utilizar el avión de línea para ir a Mexicali, y tiene un horario y no esperan, no tienen por qué esperarme".