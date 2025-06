Expatriados de EU crean comunidad LGBT+ en Puerto Vallarta

Vestido con un arnés de cuero, short, lentes oscuros y botas negras, John Murfin caminó ocho kilómetros en la Marcha del Orgullo LGBT++ de Puerto Vallarta 2025, para visibilizar a las poblaciones que han sido históricamente vulneradas.

"Me siento muy bien, esta es mi vez 30 en el Pride, me gusta", dice a EL UNIVERSAL el estadounidense de 62 años de edad, quien llegó "hace ya unos años" a Puerto Vallarta como expatriado. En medio de la fiesta de colores, calor y la canción "I Will Survive" de Gloria Gaynor, escuchó gritos de apoyo de su comunidad, cobijado con la bandera del arcoíris.

Cómo John, ciudadanos de otros países, principalmente de Estados Unidos y Canadá, han encontrado en este destino turístico un refugio para la diversidad sexual. Rechazan que se esté "gentrificando", pues argumentan que se apoya a la sociedad vallartense también con el turismo rosa.

Cifras refieren que hay poco más de 30 mil expatriados tan solo de Estados Unidos en Puerto Vallarta, en su mayoría jubilados, pero también jóvenes. La mayor parte son hombres, seguidos de lesbianas.

Sam es un adulto mayor homosexual de Estados Unidos que analiza comprar una vivienda para su retiro. Abuelo de cuatro nietos y separado de su esposa, refiere a este medio que es muy feliz cada que visita este lugar, solo o con amigos. Nada le impide vivir la vida nocturna y sentir amor por otros hombres "aunque sea pasajero", dice entre risas mientras bebe una cerveza en un bar de "osos" de la Zona Romántica.

Javier Jiménez, presidente del Comité Organizador del Vallarta Pride, comenta a El Gran Diario de México que el extranjero ha sido acogido y se les ha dado un lugar seguro: "Es una comunidad santuario para la comunidad LGBT internacional". Asevera que no se están desplazando a los connacionales.

"Quiero hacer una invitación para todos los extranjeros que tienen problemas ahora con la actual administración para que si gustan voltear a ver a Vallarta como el destino para vivir y crear su modus vivendi, bienvenidos", externó.

El también empresario reconoció que las personas de la diversidad "han contribuido por mucho" al progreso local. Refirió que incluso hay incluso una red altruista de personas extranjeras que ayuda en distintos temas, como la conservación de nidos de guacamayas, cuidado de áreas comunes, salvamento de animales marinos y la educación de niñas a través del Vallarta Girls Found, entre otras acciones.

"El éxito que tiene Vallarta es una fusión entre la inversión del extranjero y la inversión del nacional ( ...) Bienvenidos todas, todos, todes", señaló.

En la Pink Dinner para la recaudación de fondos, Jiménez señaló que los derechos de los estadounidenses han sido restringidos con la actual administración de Donald Trump: "Esta situación nos invita a reflexionar sobre lo afortunados que somos, y sobre todo y especialmente como miembros de la comunidad LGBT aquí en Vallarta".

"Vallarta es una ciudad que abre sus brazos a todas las personas sin importar su género o su orientación sexual, se ha convertido en una auténtica ciudad santuario para todo el que quiera y pueda venir a invertir y a encontrar oportunidades. Es conmovedor ver como tantos foráneos han tomando a Vallarta como su hogar y han logrado prosperar al iniciar sus propios negocios.

También te puede interesar... En Mes del Orgullo, refrendan en Xalapa lucha por derechos humanos e inclusión

"Quiero extender mi agradecimiento sincero a todos aquellos extranjeros que han hecho de Vallarta no solo su residencia, también su estilo de vida. Gracias por ser parte activa de nuestra comunidad, ustedes aportan riqueza cultural y diversidad", expresó Javier Jiménez.

Luis Villaseñor, director del Fideicomiso Turístico de Puerto Vallarta, coincide con Javier Jiménez en que se espera la llegada al destino de más integrantes de la comunidad LGBT+ de Estados Unidos, ante los amagos y acciones de Trump, como la cancelación de protección legal para las personas trans y no binarias.

Villaseñor contó que el Pride de Puerto Vallarta comenzó por iniciativa de personas extranjeras, que encontraron en mayo una fecha para la fiesta y la lucha de los derechos LGBT++.

"Queremos que vengan los extranjeros, que vean por qué Vallarta es un lugar turístico y por qué ellos decidieron venirse a retirar acá (...) Hoy por hoy es la antesala de todos los Pride del mundo y tenemos el mejor 'gayborhood' (...)", señaló el director del Fideicomiso Turístico de Puerto Vallarta.

"El hecho de que tengamos esta población tan grande de expatriados nos habla mucho de la seguridad que tenemos", afirmó.

Cabe señalar que se tiene una oficina para atender únicamente a las personas expatriadas.

Puerto Vallarta y Nueva York mantienen una alianza de comunicación entre la NYC Pride y el Vallarta Pride y se espera que una delegación mexicana participe en la conmemoración del orgullo de esa ciudad estadounidense.

Con la unión del NYC Pride y el Vallarta Pride se buscan fortalecer los derechos humanos de las personas, el turismo incluyente y la cultura.