Existe voluntad entre empresas para rehabilitar la Línea 12: AMLO

"Para la rehabilitación de la Línea 12, hay voluntad de las empresas para ayudar, cosa que celebro", señaló el presidente López Obrador.

En el caso de Carlos Slim, comentó que, a pesar de tener diferencias, reconoció que "es un hombre institucional y tiene una dimensión social, ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad legal y constituida".

"Hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política, que se sienten muy poderosos. Yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim, pero tienen ínfulas de mandones y piensan que el presidente de México debe ser su pelele, su empleado (...) Eso lo entiende muy bien Carlos Slim", apuntó.

El Mandatario subrayó que la disposición para rehabilitar el servicio de la Línea 12 es para llegar a un buen acuerdo, no por un asunto de dinero.

"No es ´a ver vamos al pleito´ (...) Ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad. Tampoco es a ver si, pero necesitamos dinero, no, tampoco, no es por dinero".

López Obrador dijo que de manera paralela a la rehabilitación de la Línea Dorada se seguirá con la investigación judicial para fincar responsabilidades.

"La Fiscalía capitalina continuará con la investigación para que se castigue a los responsables", indicó.

Comentó que el derrumbe de la Línea 12 del Metro no se podría hablar de "premeditación, alevosía y ventaja" como en otros casos, aunque eso le corresponderá a la Fiscalía determinarlo.

"En este tipo de desgracias, se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida seres humanos. Pero, de todas maneras, eso lo ve la Fiscalía".

Reiteró que la atención a los familiares de las 26 víctimas mortales seguirá y las autoridades le brindarán un acompañamiento.

"Decirles a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia, que no hace falta porque ya de estos abogados que sacan raja del dolor humano, que les interesa el dinero, ya están metidos queriendo sacar más, para decirlo con claridad; pero no en beneficio de los familiares de la víctima, sino de ellos, incluso creo que un despacho estadounidense, como si ellos fueran muy justos y nosotros muy injustos".