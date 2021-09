Exige AMLO cumplir el acuerdo reparatorio de daños provocados por PEMEX

"Ojalá y él reflexione, porque sí ya había aceptado un acuerdo lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle dar la vuelta a lo que ya se acordó.

Señaló que debería de estar agradecido de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), pues sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, y de no cumplir dejará de tener algún beneficio de su defensa legal.

"Entonces sí ya él tenía un acuerdo o tiene un acuerdo, pues lo mejor es que lo cumpla, que no les haga caso a los abogados; porque ni siquiera esté pensando que ya una vez que yo me vaya ya a poder él, pues eso es una aventura. No hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad y el vivir en paz, sobre todo con nuestra conciencia".

El mes pasado se dio a conocer que Ancira Elizando incumplió el acuerdo reparatorio para resarcir el daño patrimonial a Pemex por un monto de 216 millones 664 mil dólares en tres pagos.

"Están malaconsejado al señor Ancira, ojalá y reflexione, porque si había hecho un acuerdo lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle dar la vuelta a lo que ya se acordó. Él debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta", insistió.

López Obrador aseguró que este caso no tiene como propósito la venganza, sino que se aplique la justicia.

Por lo que recomendó nuevamente al empresario no dejarse llevar por sus amigos políticos, "porque ellos también tienen una... como no es una acusación en contra de ellos, pues ellos también le pueden estar diciendo: ´No va a pasar nada, no te preocupes´ y piensa que lo van a proteger, que es el mismo tiempo de antes. Pues no".

López Obrador dijo tener documentos que prueban que Ancira Elizando le prestaba aeronaves sin costo a los priistas Rubén Moreira y Manlio Fabio Beltrones.

"Sí puedo decir que el señor Ancira le prestaba el avión y se consideraban como viáticos a la empresa el servicio que se hacía a favor de Moreira, ese dato sí lo tengo, es más lo voy a subir ¿no lo han subido? Y de una vez voy a aprovechar porque también a Manlio Fabio le prestaba el avión"

Comentó que en esta administración "el presidente no puede garantizarle impunidad a nadie, no sólo por mis convicciones, porque nunca lo haría, sino porque ya la Fiscalía es autónoma y el Poder Judicial es independiente. Y yo no voy a estar haciendo gestiones en favor de nadie y perdiendo autoridad moral, porque entonces ya no tendría autoridad política y ya no sería un digno representante del pueblo de México".