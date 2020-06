Exhorta Gobierno Federal a no apoyar a grupos criminales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a los hechos violentos registrados el fin de semana pasado en Guanajuato ligados al huachicoleo, pidió a la población no apoyar a estos grupos del crimen organizado.

Enfatizó que la violencia que se vive en Guanajuato es muy grave por lo que se tienen que actuar y así evitar más derramamiento de sangre.

"Hay muchos, muchos, muchos muertos. Es muy lamentable lo que está pasando, ya enfrentamientos en donde asesinan a mujeres, a niños".

Dijo que a pesar de ser un pleito de bandas "sí, pero son seres humanos, es más, no se puede permitir que esto suceda".

Indicó que Guanajuato representa del 15 al 20 por ciento de los homicidios a nivel nacional, por lo que la Federación tuvo que intervenir para tratar de controlar la violencia generada por este tipo de grupos criminales.

"Hago un llamado para que no se proteja a la delincuencia (...) No hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo de delincuencia, porque me está entregando despensas; no se metan en eso, hay formas de tener ingresos con apoyos a todas las comunidades y pueblos, no se metan a proteger delincuentes", exhortó el jefe del Ejecutivo Federal.

Subrayó que la delincuencia organizada, como en el caso del huachicol, a través de la entrega de despensas obtiene el apoyo de la población, por lo que cuando se da una detención salen a enfrentar a los elementos de seguridad, en este caso de la Guardia Nacional, a quemar carros.

Por lo que, aseguró, que su gobierno garantizará el bienestar para toda la población, y "nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales", por lo que pidió "portarnos bien".

"Nosotros vamos a garantizar a todo el bienestar, para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, no es solo el uso de la fuerza, es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia".

Respecto a las amenazas que José Antonio Yepez alías "El Marro, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, Guanajuato, a través de un video el Mandatario señaló que está en su derecho de decir lo que quiera, pero enfatizó que su gobierno no permitirá violencia o "que se caiga en la anarquía, en el desorden, y mucho menos en que se pierdan vidas humanas".

"Está, si no en su derecho, pues sí yo diría, porque encima de todo está la libertad. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia. No podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada".

Comparó estos hechos con las protestas que se llevaron a cabo en contra de sus políticas en diversos estados del país, y dijo que se tratan de expresiones de parte de aquellos que se ven afectados en sus intereses.

"Guardada las proporciones son como las protestas que se hacen en contra del gobierno, en contra de nosotros, no es más que eso".

López Obrador señaló que, por estos acontecimientos en Guanajuato, así como los ocurridos en Caborca, Sonora, donde también este fin de semana se registraron enfrentamientos entre grupos criminales, en esta semana el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre las acciones que se tomarán al respecto.