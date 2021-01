Exhorta AMLO a personal de salud a ser pacientes y esperar turno para vacuna

Nuevamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al personal de salud que no está al frente de la atención de pacientes de Covid-19 a esperar su turno para recibir la vacuna de Pfizer, cuya aplicación comenzó desde diciembre pasado.

"Hago un llamado a todos los médicos a que esperemos nuestro turno, si no estamos atendiendo pacientes Covid, así de claro. No por qué soy médico ya me tienen que vacunar, no. O soy directivo del ISSSTE y me tienen que vacunar, no. Soy líder sindical de los médicos y me tienen que vacunar, no", insistió.

- ¿No tendría que haber una especie como de candado, Presidente?, porque ha habido casos que por ética no lo están cumpliendo, le cuestionó Imagen del Golfo.

El jefe del Ejecutivo Federal rechazó que tenga que ser de esa manera. Dijo que "pueden haber de estos abusivos, gandallas, para decirlo con claridad y para que se entienda bien, sí. Pero una, dos, tres, cinco, 10 golondrinas no hacen verano; la mayoría de la gente se porta bien cuando no hay influyentismo, cuando hay rectitud".

Señaló que el Gobierno Federa está trabajando para que lleguen a México las dosis necesarias y puedan hacerse una inoculación más rápida, tomando en cuenta grupo de edad y regiones, dado que el plan de vacunación está diseñado para que abarque todo el territorio nacional.

En ese sentido, dio a conocer que las dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca podrían adelantarse y llegar a México los últimos días de febrero, así se lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, desde Argentina.

"Es posible que se adelante la entrega una semana, estaba pensado para marzo, la vamos a tener posiblemente para finales de febrero y es una cantidad considerable", señaló.

López Obrador informó que al parecer hay buenos resultados en torno a la vacuna que está elaborando Rusia y que es aplicada en Argentina, por lo que puede ser también otra opción para nuestro país y proteger a la población.

"Todo va a depender de que tengamos disponibilidad, ya la organización para la aplicación ya la tenemos hecha, entonces lo más pronto posible vamos a estar vacunando al mayor número de personas".