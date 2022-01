exhorta_amlo_a_alumnos_a_regresar_a_clases_presenciales

"Si no tienen síntomas hay que llevarlos a la escuela", dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador , pues aseguró que en los planteles educativos se están llevando a cabo protocolos para evitar contagios de Covid-19.

Desde el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional, el titular del nuevamente resaltó la importancia de las clases presenciales en el desarrollo emocional, psicosocial y educativo en los estudiantes al estar en contacto con los maestros.

"La falta de la convivencia, de la comunicación, porque la escuela no es nada más el lugar en donde se enseña o se aprende, la escuela es más que eso. La educación se adquiere a partir de la convivencia con otros alumnos, amigos, niñas, niños, adolescentes. Es una convivencia donde participa la maestra, donde participa el maestro. Todo eso es enseñanza, es socializar los problemas".

Deseó que más niños y adolescentes comiencen a regresar a las aulas, por lo que celebró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esté analizando regresar a clases presenciales después de casi dos años debido a la pandemia por Covid-19.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario federal dijo que, a diferencia de su Alma Mater, el Colegio Militar no suspendió las clases en las aulas debido a la emergencia sanitaria.

"Ojalá sigamos participando con las clases presenciales. Ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles", dijo.

Negó que cinco millones de estudiantes hayan dejado de asistir a la escuela a causa de la pandemia, ya que sólo 259 escuelas han cerrados sus puertas.

"Estas son las escuelas, son 114 mil, el porcentaje de escuelas afectadas 0.23% escuelas cerradas 81 escuelas, escuelas con grupos afectados 178 total, 259 escuelas, es el corte que tenemos".

López Obrador insistió en que el gobierno seguirá respetando la decisión de los padres de familia de no llevar a clases presenciales a sus hijos.

"Nosotros, por esa campaña, fuimos muy respetuosos y siempre ha sido voluntario, nunca se ha impuesto nada, es convencer, persuadir, no imponer nada", comentó.