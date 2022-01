Se dio a conocer por el diario El Sol de México dicha imagen donde se observa al funcionario compartiendo con los presuntos delincuentes sin que fuentes oficiales del estado de Morelos nieguen estas acusaciones.

Irving Solano Vera alias "El Profe" y/o "El Gato" líder del cártel Guerreros Unidos quien fuera jefe de plaza en Morelos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es quien se encuentra a lado de Blanco, fue detenido el pasado 17 de febrero del 2021.

También a su lado aparecen Homero Figueroa Meza "La Tripa" y Raymundo Isidro Castro Santiago, ´El Ray´, líder regional del CJNG en Morelos, quien fue acribillado el 30 de Octubre del 2019 presuntamente en una riña entre grupos criminales al interior del Centro de Reinserción Social ´Morelos´, en el municipio de Xochitepec.

El origen de la foto

El sábado 6 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en el municipio de Oaxtepec a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, alias ´La Jefa´, presunta cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos, organización delincuencial que controla la zona sur de Morelos.

Entre los objetos decomisados a ´La Jefa´ o ´La Patrona´ estaba su teléfono celular. En el aparato fueron encontradas fotografías (presuntamente tomadas a finales de enero o principios de febrero de 2019) en las que aparece el actual gobernador de Morelos y los tres narcotraficantes.

De los tres líderes de grupos criminales de Morelos que aparecen en la fotografía, sólo Homero Figueroa se mantiene activo y al frente de la operación, no sólo de negocios delictivos, sino propios de la administración pública estatal e incluso de carácter político.

Responde Gobernador

El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se pronunció sobre la polémica y dijo que ese tipo de imágenes podrían seguir circulando con el fin de desestabilizar a su gobierno, pero insistió que es una persona honesta que no pondría en riesgo el bienestar de la población de Morelos y que va a seguir trabajando para la gente y para el estado.

Sobre la fotografía en la que aparece con tres hombres, dos de ellos detenidos por vínculos con grupos delincuenciales, el gobernador dijo que está abierto a ser investigado por autoridades federales, pues insistió que es una fotografía más de las que ha tenido en toda su trayectoria como figura pública.

El mandatario estatal dijo que su gobierno no pacta con delincuentes y que nunca ha cuestionado a qué se dedican quiénes se acercan a pedirle una fotografía.

"Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes... esta fotografía la tomo como una de las que me he tomado y me voy a seguir tomando fotos".

De la misma manera dijo que como parte de su trayectoria política y futbolística nunca se ha negado al acercamiento de las personas para pedirle una fotografía.

Cuauhtémoc Blanco también afirmó que su gobierno sigue trabajando para detener a las personas que le hacen daño a la población.