Ex presidentes advirtieron a Calderón de nexos García Luna-Chapo: Espino

Manuel Espino, ex presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que el ex Presidente Felipe Calderón sabía de los presuntos vínculos criminales de su ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y que ex mandatarios de Latinoamérica le advirtieron sobre los nexos de su entonces funcionario.

En entrevista con Aristegui en Vivo, dijo que, además, personalmente él alertó a Calderón en Los Pinos sobre las sospechas de que García Luna estaba coludido con cárteles de la droga.

García Luna fue detenido en Texas el 10 de diciembre acusado por fiscales estadounidenses de narcotráfico, de haber recibido sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa, y de mentir a agentes migratorios en su solicitud de ciudadanía norteamericana.

Espino calificó como un “acto de justicia” la detención de García Luna en Estados Unidos.

“Por lo menos estando allí (en Estados Unidos) se abre la posibilidad de una investigación a fondo, a fondo que no debe de dirigirse únicamente a Genaro García Luna, sino a sus relaciones más directas, y una de sus relaciones más directas en ese tiempo sin duda era el propio Presidente Felipe Calderón, quien llegó a considerar su hombre de mayor confianza al propio Genaro García Luna”, dijo el ex panista.

Añadió que políticos, especialistas, y funcionarios de seguridad de diversos países de México y otros países, además de mandatarios y ex mandatarios, le adviriteron por diferentes vías a Calderón sobre el riesgo que implicaba mantener a García Luna en el Gobierno.

“No fuimos los únicos que ahí en privado en Los Pinos le llegó a decir al Presidente que revisara su estrategia, que revisara el desempeño del propio García Luna, fue mucha gente que se lo dijo. Por eso me extraña que en redes sociales que ahora el ex presidente se hace el sorprendido.

“La información sensible que le aportaban a México (funcionarios de otros países) terminaban en manos de la delincuencia organizada, a juicio de ellos, por Genaro García Luna”, dijo Espino, quien fue titular del CEN panista del 2005 al 2007.

A través de Twitter, tras la detención de García Luna, ha dicho que desconocía la información sobre los presuntos vínculos criminales de su ex secretario.





REUNIÓN EN BOGOTÁ

Espino añadió que, particularmente, durante un foro de seguridad en Bogotá, Colombia, en junio del 2008, convocada por el entonces Presidente colombiano Álvaro Uribe y un grupo de ex mandatarios, estos líderes expresaron, en una reunión privada, su desconfianza en García Luna.

En la reunión estuvieron el entonces Presidente colombiano, Uribe, y los ex presidentes de México, Vicente Fox, de Bolivia, Tuto Quiroga, de El Salvador, Armnado Calderón, e incluso el entonces Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.

“Yo estuve en esa reunión, llegó ese tema (la colusión de García Luna) porque coincidían al menos tres ex ministros ahí y pidieron que lo que se tratara de México en esa reunión… que si había una propuesta que generar se le generara directamente al Presidente (Calderón), pero con la súplica de que esa información no la tuviera Genaro García Luna, porque tenían la certeza de que la filtraba a grupos que operaban al margen de la ley”, dijo Espino.

El ex presidente Fox escuchó las advertencias hechas por quienes acudieron en la reunión , dijo Espino.





EL FORO EN CIUDAD JUÁREZ





A partir de las advertencias hechas en Bogotá, funcionarios, ex funcionarios, y especialistas a nivel global en materia de seguridad organizaron un segundo evento, llamado “II Foro Internacional Inseguridad, Dolor Evitable” en Ciudad Juárez en agosto del 2009, con el fin de pedirle a Calderón que revisara su estrategia de seguridad y advertirle sobre García Luna.

“Vinieron especialistas de diversas partes del mundo, de Europa y de América Latina, con la intención de platicar con el Presidente … y explicarle cómo es que había fuga de información, a versión de ellos, a través de Genaro García Luna”, dijo Espino.

Pese a que inicialmente Calderón confirmó su asistencia, al final, no acudió y envió a García Luna en su representación, de acuerdo con Espino.

“Con base en esa información que a mi me compartieron en aquel tiempo, pero yo estaba consciente que yo le decía al Presidente ‘hay que cambiar la estrategia, es una estrategia fallida, es una estrategia hasta homicida’… Le sugerí que cambiara la estrategia porque le estaba afectando al País, ciertamente, había dolor, mucho sufrimiento y mucha muerte, le afectaba a su gobierno y le afectada al PAN, del que yo era dirigente”, dijo el ex panista.

Espino fue finalmente expulsado del PAN en el 2011 acusado de hacer uso “excesivo de la libertad de expresión”, tras las críticas públicas que hizo sobre la estrategia de seguridad implementada por el entonces Presidente Calderón.









https://aristeguinoticias.com/1812/mexico/ex-presidentes-advrirtieron-a-calderon-de-nexos-garcia-luna-chapo-espino/