Evita AMLO hablar sobre revocación de mandato para que no lo "cepille" el INE

"Si no me cepillan", así contestó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre las opiniones del presidente del Instituto Nacional Electoral ( INE ), Lorenzo Córdoba , sobre que se viven tiempos recios que ponen en riesgo la democracia.

La postura de López Obrador se da luego de que ayer el Tribunal Electoral (TEPJF) confirmara la orden que dictó el INE que especifica que debe abstenerse de hacer comentarios sobre este proceso electoral, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

"Ya no puedo hablar de eso, porque me cepillan", dijo.

El político tabasqueño le pidió a la reportera cambiar el tema de su pregunta, "cambia de tema (...) ya no puedo hablar, no ya no puedo".

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer por la tarde confirmó la orden que dictó el Instituto Nacional Electoral, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, debía abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato a realizarse en abril próximo.

En este contexto, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González, informó que a partir de ayer mil 917 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) están apoyando al Instituto Nacional Electoral (INE) para resguardar la documentación que se utilizará en la consulta de revocación de mandato.

"Vamos a cubrir ocho rutas, se están cubriendo ocho rutas para ese traslado de la documentación electoral para llevarla a los consejos distritales (...) Se está participando con mil 917 elementos; de ellos, mil 98 del Ejército, 819 de la Guardia Nacional, para poder garantizar esta situación o la seguridad que requiere este proceso".

Además, indicó que las fuerzas castrenses apoyarán también en vigilar toda la jornada electoral, así como la documentación por un mes.

"Realizado ya el proceso de revocación de mandato el 10 de abril y luego será la concentración de la documentación para su resguardo en el Instituto Nacional Electoral (...) Estará ahí la seguridad en las instalaciones durante 30 días".

