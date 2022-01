"Estoy bien, no tengo síntomas de covid": AMLO tras contacto con Tatiana Clouthier

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que no se realizará ninguna prueba porque no tiene ningún tipo de malestar. Además, aclaró que ya no se realiza pruebas covid de manera cotidiana, como lo hacía en la primera ola de la pandemia.

"La verdad que estoy muy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba. Ya estoy regresando a practicar béisbol porque me había desgarrado y tarda el desgarre. Ya estoy mejor, estoy caminando", señaló.

López Obrador comentó que se reunió con Tatiana Clouthier hace tres días, pero hasta ahora se siente bien. Y es que hoy por la mañana, la funcionaria federal informó a través de sus redes sociales que es positiva al virus.

"Buenos días. Esperando todos cerrando la primer semana del año bien. Aprovecho para comentar que como compromiso de rutina, me hice prueba covid y es positiva. Seguiré trabajando desde casa. Feliz Viernes", publicó la secretaria.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo federal hizo un llamado a la población a seguirse cuidando y dijo que, con los medicamentos que están por aprobarse, se va a avanzar mucho en la atención a los pacientes de la pandemia.

