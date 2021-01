"Estoy bien, está pasando la etapa crítica", dice AMLO ante contagio por covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció tras haber dado positivo a covid-19 y en una transmisión desde Palacio Nacional, donde está confinado, aseguró que se encuentra bien, que aún debe guardar reposo, pero que los médicos le dijeron que ya está pasando la etapa crítica. "Todavía tengo covid, pero los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así para comunicarme con ustedes", dijo el Presidente.

En el video, López Obrador agradeció a jefes de Estado, políticos y hasta adversarios por haberle mandado mensajes con buenos deseos ante su contagio por coronavirus.

"Les agradezco mucho por la manera en la que expresaron su preocupación por mi enfermedad", añadió.

Dijo que aunque ha estado en aislamiento ha estado al pendiente de los asuntos públicos y en particular de la pandemia, sobre la cual, indicó, "estamos procurando que continúa la misma estrategia y fortalecerla".

Detalló que ésta consiste en que a nadie le falte una cama, médicos ni enfermeras, equipos ni medicamentos en los hospitales. "Afortunadamente, no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos", destacó.