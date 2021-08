Esto sabemos del caso de José Eduardo, veracruzano que murió tras detención en Mérida

María Ravelo, madre del joven veracruzano, reveló que al acudir al Servicio Médico Forense, el médico legista lo revisó y dijo que parecía que tenía perforado un pulmón y afirmó que lo habían violado, ya que a simple vista se veía "que tenía desgarramiento en su ano".

Noticia Relacionada Colectivo pide investigar zonas de probable fosa clandestina en Jáltipan

¿Qué ocurrió?

El pasado 21 de julio, José Eduardo fue detenido por policías tras ser denunciado por dos hombres de haber arrojado un pedazo de concreto al interior de un local.

Momentos después fue detenido y llevado a la comandancia en la ciudad de Mérida, sin embargo, su madre denuncia que en algún punto del trayecto y dentro de los separos fue golpeado y violado; después murió en un hospital.

José Eduardo estuvo cuatro días en el área de cuidados intensivos, tras salir de la comandancia, pero debido graves lesiones se le presentó una falla orgánica y perdió la vida. María Ravelo, mamá del joven, narró que "a su hijo le bajaron los pantalones" en el vehículo de la policía de Mérida tras ser detenido.

Tras la muerte del joven, su mamá, después del funeral acudió a Palacio de Gobierno, con el ataúd que contenía el cuerpo de su hijo, para pedir al gobernador Mauricio Vila Dosal, ayuda y justicia por el asesinato de su hijo.

Detienen a policías involucrados en la detención de José Eduardo

El 7 de agosto, cuatro agentes, quienes están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, fueron detenidos por ser los presuntos responsables del asesinato de José Eduardo Ravelo.

En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó de la detención de los policías "les informo que los policías municipales, presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la ley hasta las últimas consecuencias".

No se advierte tortura o violación por policías: alcalde de Mérida

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, indicó que las autoridades cuentan con videos donde no se advierte que, al menos en el traslado, ingreso a la celda o a la salida de José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado por policías, haya existido tortura o violación contra el joven veracruzano.

"No se advierte que haya habido ni una detención arbitraria, no se advierte que, al menos en las imágenes y en los videos, que haya habido tortura o violación y él sale por su propio pie (de la comandancia de la Policía Municipal) sin ninguna lesión visible a la calle al día siguiente", dijo en entrevista para MILENIO Televisión.

El funcionario indicó que José Eduardo Ravelo fue detenido por presuntamente atacar a un hombre con un objeto sólido, quizá una piedra, y rechazó que fuera por su aspecto físico u orientación sexual.

Señaló que hubo tres denuncias ciudadanas en contra del joven veracruzano por la supuesta agresión y comportamiento violento en el barrio de San Juan.

Juez decide no vincular a proceso a policías que detuvieron a José Eduardo

Tras la detención, la autoridad judicial dictó auto de no vinculación a proceso a cuatro personas por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada contra José Eduardo Ravelo.

El juez de Control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, resolvió la no vinculación a proceso de cuatro personas que fueron imputadas por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada.

En una audiencia realizada el viernes 13 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida, determinó que si bien quedaron acreditados los delitos, no existieron elementos de prueba suficientes para determinar que las personas presentadas tienen relación con la comisión de los mismos.

Fiscalía de Yucatán apelará auto de no vinculación de policías implicados

La Fiscalía General del estado (FGE) adelantó que apelará el auto de no vinculación a proceso que dictó el juez de control a los cuatro policías municipales imputados por la muerte de José Eduardo Ravelo Echevarría.

En su resolutivo, el juzgador consideró que, si bien se acreditó que se perpetraron en contra de la víctima los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada, no se probó que fueran los cuatro policías presentados quienes los cometieron, por lo que ordenó su inmediata libertad.

Madre de José Eduardo Ravelo buscará reunión con AMLO

La madre del joven José Eduardo Ravelo informó este sábado que partirá a la Ciudad de México en busca de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr justicia por el asesinato y presunta tortura de su hijo.

En entrevista para MILENIO Televisión, María Ravelo aseguró que en la audiencia llevada a cabo en la víspera –en la que el juez decidió no vincular a proceso a los policías señalados de abuso, tortura y homicidio de José Eduardo– el juzgador aceptó la culpabilidad de los policías, pero no pudo procesar a los imputados al no contar con las pruebas suficientes.

La madre del joven asesinado dijo que el siguiente paso es la impugnación y que el proceso continúa, ya que el juez anticipó que los responsables podrían pertenecer a otra corporación. Sin embargo, la señora Ravelo sostiene que los policías que este viernes fueron liberados son los culpables.

"Se los prometo que no voy a dejar esto hasta las últimas consecuencias voy a hacer justicia para mi hijo, óiganlo bien, que todo el mundo lo sepa, esto no se va a quedar así", expresó.

Con información tomada de Milenio