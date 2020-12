Establecerá INE y Salud medidas sanitarias para precampañas

Ante las precampañas que se están llevando en algunos estados de cara al próximo proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades sanitarias quienes establezcan las medidas de sanitarias para evitar contagios por Covid-19.

Señaló que "es irresponsable que haya aglomeraciones, nos tenemos que cuidar", pero no ahondó en el tema pues dijo "nosotros vamos a hablar sobre la libertad en el voto, de que no haya fraudes... en lo otro no nos metemos."

