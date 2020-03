Esta es la última oportunidad para México, #QuédateEnCasa

La única manera de reducir la transmisión es quedándose en casa, así lo enfatizó el subsecretario de salud Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa sobre COVID-19 del sábado por la noche.

Esto no quiere decir que se vaya a frenar el avance de la epidemia en México, es no es posible, seguirán incrementando los casos y habrá casos graves, eso es inevitable, afirmó el funcionario federal, sin embargo hay una ventana de oportunidad para que este crecimiento no se salga de control como ya ha ocurrido en otras naciones.

Durante la conferencia de prensa, estuvo también acompañado por el Secretario de Saludo, Jorge Alcocer y el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon.