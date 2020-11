Esperará AMLO resultados de elecciones en EU para opinar

Ante el desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, evitó nuevamente dar alguna opinión al respecto y expresar apoyo o simpatía por alguno de los dos candidatos a la presidencia de ese país.

"No podemos opinar hasta que termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador, es una elección cerrada", contestó ante la pregunta insistente de los representantes de los medios de comunicación que lo acompañan en La Mañanera.

En el salón de Tesorería, el Mandatario se limitó a decir que deseaba que las cosas en Estados Unidos transcurran sin incidentes, como ha sucedido en las últimas horas y, en México, no conlleve un efecto negativo a nuestra economía, situación que no se ha registrado hasta el momento.

"Está llevándose a cabo el conteo de los votos, creo que esto va a llevar más tiempo, hay que esperarnos. A mí me satisface que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración, tengo entendido que nuestro peso no se ha depreciado".

Hasta el momento no existe un resultado claro en el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, debido a que aún hay estados que todavía no muestran una tendencia clara por uno de los dos candidatos: Donald Trump o Joe Biden. Aunque los números dan ventaja a Biden, hace unas horas Trump se proclamó ganador de la contienda e, incluso, denunció fraude electoral.