´Es una noche histórica´; AMLO comparte mensaje sobre consulta de revocación

"Es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia (...) el poder emana del pueblo y se instituye para su beneficio", indicó López Obrador en un video de poco más de 14 minutos.

El Presidente recalcó que en México no hay reyes, y que el pueblo es el soberano, que es una democracia; se dijo contento porque "a pesar de los pesares" fueron muchas las personas que salieron a participar; "según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos".

Nuevamente criticó que solamente se haya instalado un 30 por ciento de las casillas que se instalaron en 2018 –fecha en que ganó la elección presidencial- y lamentó que las que fueron instaladas estuvieran en puntos lejanos para muchos.

"Quiero agradecerles porque más del 90 por ciento votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones están contentos y quieren que continúe hasta septiembre de 2024. Amor con amor se paga, jamás los voy a traicionar".

A quienes llama "conservadores e intelectuales orgánicos" dijo: "obtuve más votos ahora que en el 2006, aunque hubo un fraude, pero formalmente me dejaron como 14 millones. Más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón y más de los que obtuve en 2012, y más de los que obtuvo (Ricardo) Anaya en la elección pasada".

López Obrador aprovechó para enviar un fuerte abrazo a los mexicanos, y afirmó que seguirán avanzando en la transformación del país; "voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato: no me voy a pasar porque no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación".