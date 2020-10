'Es un engaño' anuncio de gobernadores sobre salirse del Pacto Fiscal: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el anuncio que hicieron los gobernadores que conforman la Alianza Federalista sobre salirse del Pacto Federal es un engaño, porque para salirse se necesitaría una reforma constitucional.

"Están engañando a la gente, porque no se pueden salir de la Federación sin reforma constitucional. "Es una estrategia electoral", recalcó.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario aseguró que la demanda de los gobernadores para obtener más recursos para sus estados es más un tema constitucional que un asunto contra su persona.

"Esto tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución (...) se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos son los que se entregan a otros estados".

López Obrador indicó que el presupuesto federal no se entregará a capricho, ya que existe una fórmula con la que se entrega un monto anual de acuerdo a la población de cada entidad federativa y, esto obedece a un mandato constitucional.

Aseguró que la Federación no debe recursos a los estados de la Alianza Federalista, por lo que pidió a los gobernadores presentar pruebas en caso contrario.

"Les diría que hasta nos deben si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos".

Mandó un mensaje a los ciudadanos de Jalisco "no le debemos nada al gobierno de Jalisco, que les entregamos puntualmente sus participaciones, que no se les demora la entrega de sus recursos".

El Presidente comentó que seguirá la recomendación de la gente que recabó durante sus años de campaña: de que la Federación no entregue el presupuesto a los gobiernos estatales, sino lo haga de manera directa a la población.

"Lo que corresponde a la Federación no le vamos a entregar dinero, que quede claro, a los gobiernos de los estados, y no por desconfianza, ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios".

Los apoyos a los que hizo alusión el Presidente son los dirigidos a los adultos mayores, niños con discapacidad, ayuda

para mantenimiento de escuelas y demás programas sociales serán entregados de forma directa a la sociedad, ya que ese presupuesto es el que maneja el Gobierno Federal.

El Presidente subrayó que la Federación no obliga a los estados a seguir el principio de austeridad, eso debe hacerse por convicción.

"Si los recortes los está haciendo el Gobierno Federal y aplican para los gastos del gobierno federal" (...) Si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones y helicópteros privados es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados".

Para finalizar su conferencia, López Obrador celebró que gobernadores de la Alianza Federalista pretendan llevar a cabo consultas públicas para que los ciudadanos decidan si quieren salir del Pacto Federal.

"Es muy bueno que se le consulte a la gente, si se va a proponer una reforma constitucional, y si se va a llevar a cabo una controversia constitucional entre el gobierno de un estado y la Federación, que la gente conozca toda la información, que no se engañe".

En tono de broma dijo que le están copiando al querer hacer una consulta, solo que ésta sería "en su una versión caricaturesca".