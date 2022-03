"Es la hora de Veracruz": AMLO sobre obras del Istmo y Corredor Interoceánico

En La Mañanera, realizada desde Tapachula, Chiapas, indicó que, durante los gobiernos que le antecedieron, el sureste mexicano no era tomado en cuenta ni para robar.

El mandatario federal dijo que fue un "milagro" que el expresidente priísta, Ernesto Zedillo Ponce de León, no haya privatizado el Ferrocarril del Sureste, lo que le causó mucha alegría.

"Cuando me enteré que el tren del Istmo, del sureste, no había sido privatizado, me puse muy alegre".

