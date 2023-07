¿Eres de los que beben agua en la misma botella todos los días? Tal vez no sea la mejor idea

Quienes estamos habituados a permanecer horas en una oficina sabemos que una de las cosas más indispensables que debemos tener a la mano es nuestro termo con café o con agua simple; y es que siempre es muy importante el estar hidratado, aunque parezca que no nos movemos de un lugar.

Sin embargo, si al igual que millones de oficinistas eres uno de los que suele usar a diario la misma botella sin que el jabón la toque, tal vez no sea lo mejor que puedas hacer.

¿Es saludable beber agua siempre del mismo bote?

Y es el popular tiktoker Rafa Carbajal quien nos explica, de manera un poco más sencilla, si es o no recomendable beber de ese bote que tanto amamos, pero que muy pocas veces lavamos cuando estamos en la oficina.

Al ser cuestionado sobre si se podía o no beber de una botella de agua olvidada por un día o dos, Carbajal, quien es ante todo un reconocido ingeniero de alimentos en Durango, explicó qué es lo que podría ocurrir en esta situación.

Si bien en el caso de las botellas desechables no hay un estudio, en lo que respecta a los botes reutilizables, estos sí pueden guardar y generar bacterias, las cuales quedan reposando en los envases al entrar en contacto con nuestra saliva.

Y sí, en una botella de agua se pueden generar un gran número de bacterias, en algunos casos en cantidades que superan a las que se encuentran en la taza del baño o en el recipiente de donde come tu mascota.

Sin embargo, explica Rafa Carbajal, es poco probable que enfermes al consumir constantemente de la misma botella, ya que las bacterias en realidad provienen de tu propio organismo (a menos que alguien más haya bebido de ella o la hayas dejado destapada).

Lo recomendable en todo caso es que ese bote del cual bebes agua constantemente sea lavado casi con la misma periodicidad y de una manera correcta; otra forma de evitar que se creen microorganismos es el uso de recipientes de vidrio o de metal.

Así que no te alarmes; es muy poco probable que el beber del mismo bote provoque algún daño a tu salud; pero ojo, eso no significa que todas las probabilidades sean cero, aquí que mejor trata de dejarlo limpio cuando estés seguro que no lo seguirás usando hasta el día siguiente.