EPN y Calderón deberán declarar por caso Lozoya

Durante la conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Fiscalía General de la República será quien compruebe la implicación del expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht, pero como postura política tendría que recurrirse a una consulta para ver si se entabla un juicio político en su contra.

"La consulta es una postura política, yo siento que no solo es válido castigar a los corruptos, sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción, ese es mi punto de vista".

Aunque indicó que "no puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no encubriré a nadie".

