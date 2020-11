Entregas de apoyos a familiares de víctimas de Covid, la próxima semana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana se hará entrega de un apoyo económico a los familiares de los que los que perdieron la vida por el Covid-19.

"Serán un apoyo directo a la familia", comentó.

Durante su habitual Mañanera, el Mandatario indicó que aún se está analizando el monto que se entregará a los deudos.

De la misma forma, dijo, se hará con las familias de los mineros de Pasta de Conchos, de Nueva Rosita, Coahuila, a quienes se les entregará las indemnizaciones,

"nos vamos a poner al día".

Como ya es tradición el próximo 20 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de la Revolución, el Presidente entregará el Premio Nacional del Deporte, así como un incentivo económico a 900 deportistas destacados, recursos provenientes de la figura de los extintos fideicomisos.

"Entregaremos apoyos directos a 900 a deportistas, lo que hicimos después de los Juegos Panamericanos (Lima 2019), que se les entregó de manera directa, y donde se incluyó a entrenadores, se repite. Se les va a entregar, para todo un año, será directo por adelantado".

López Obrador dijo que la entrega de los apoyos a los deportistas es con la finalidad de dejar a un lado la intermediación y, evitarles toda la tramitología que debían de seguir para obtener sus becas.

"Lo mismo para que no haya intermediación, que no tengan que ir mes con mes (y que les digan) "te falta este papel, el acta de nacimiento, tu constancia de residencia", no, ya sabemos, es lo mismo que se hizo la vez pasada, ahí está, es tuyo", agregó.

El Presidente comentó que esta misma dinámica quiere hacer con los investigadores y los científicos. Insistió en que la población no necesita de tutelas, además de que la intermediación cuesta, "el pueblo ya está muy consciente y ya solo es ver cómo distribuimos los que es de todos y darlo de manera directa".

"No, directo, "oye, pero que lo van a usar para los 15 de años de su niña", no importa, esa es la responsabilidad de cada quien, porque nosotros, vamos administrar los dineros. Todos tenemos que actuar con responsabilidad", indicó.