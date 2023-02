Con encuesta interna se decidirá al candidato presidencial para 2024 de Morena: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al solicitarle su opinión sobre la encuesta interna en Morena para elegir a su candidato presidencial para el proceso electoral de 2023-2024, dijo que "cuando ellos lo decidan, nosotros tenemos mucho trabajo (...) ya si hay candidato, qué bueno".

"Nosotros tenemos que concluir nuestro trabajo. Y, además, entre menos nos involucremos en cuestiones político-partidistas, más libertad tenemos para hacer nuestro trabajo. Yo no me he involucrado como era antes".

Durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, el presidente del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado adelantó que los aspirantes deben comprometerse a aceptar "la decisión del pueblo" a través de una encuesta.

Mario Delgado anunció que Morena lanzará en julio próximo la convocatoria oficial para definir la candidatura a la presidencia de la República en 2024 y adelantó que entre los requisitos principales, los aspirantes deberán comprometerse a respetar "la decisión del pueblo".

/lmr