Encuesta del Reforma sobre disminución de aprobación está 'cuchareada': AMLO

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las encuestas que muestran una disminución en la aprobación sobre su gestión, a lo que contestó:

"La encuesta de El Reforma está cuchareada, es que desean, ya me los imagino, su enojo, hacen una encuesta, estamos bien, quítenle o pregunten solo a ciertos sectores, o vayan a donde viven los de Frena, o los intelectuales orgánicos; pero es entendible todo esto".

Aseguró tener su propia encuesta, donde se refleja un 64 por ciento de aprobación. En cuanto a la pregunta de "si se queda o se va el Presidente", dijo que un 70 por ciento respondió que se quede, mientras que el 25 por ciento votaría para que dejara la Presidencia y un 5 por ciento se mostró indiferente.

El Mandatario se refirió a una encuesta internacional, en la que se mide a los jefes de Estado y donde se coloca en el segundo lugar mundial de aprobación, aunque dijo que en los últimos meses cayó dos puntos por lo de la pandemia por coronavirus.

Aceptó que cada quien tiene su medición "aceptando sin conceder, Reforma dice que traigo 56 por ciento de aprobación, yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56 por ciento de 80 millones de mexicanos? 45 millones, o sea, estoy 14 millones arriba aún con la encuesta de El Reforma".

Indicó que esto es "gracia al pueblo que es mi Ángel de la Guarda, gracias, gracias, muchas gracias al pueblo de México, por eso no voy a fallarle, porque si no fuera por ese respaldo no sería nada".