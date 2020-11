Encabeza AMLO ceremonia del 110 Aniversario de La Revolución Mexicana

La mañana de este viernes, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la ceremonia por el 110 Aniversario de La Revolución Mexicana, la cual se llevó a cabo en la explanada del Monumento a la Revolución, debido a que el Zócalo capitalino aún sigue ocupado por integgantes de FRENAAA.

Previo a la ceremonia protocolaria, el Mandatario hizo entrega de la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz, la más alta presea que otorga el Estado, a personal médico y de enfermería que colaboraron en la atención clínica de pacientes con Covid-19.

Además, entregó la Condecoración de Perseverancia por la Patria e Institucional a personal del Ejército y Fuerza Aérea que han prestado 50, 45 y 40 años de servicio ininterrumpidos.

En su discurso, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, refrendó la lealtad de las Fuerzas Armadas hacia el Jefe del Ejecutivo Federal.

Subrayó que las Fuerzas Armadas no buscan protagonismo alguno, ya que su esencia es servir a México, ni tampoco anhelan poder político.

"El instituto armado jamás ha buscado ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria (...) nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas (...) No buscamos ni buscaremos protagonismo. No anhelamos ningún poder porque estamos alejados del poder político (...) no anhelamos ningún poder porque nos subordinamos al Ejecutivo, sobre todo por convicción".

El Mandatario, así como miembros del Gabinete Ampliado, presenciaron la representación de pasajes históricos de La Revolución Mexicana, en la que participaron aproximadamente 100 actores, quienes portaron todo el tiempo cubrebocas. Los que personificaron a Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata, portaron unos simulando parte del rostro de estos revolucionarios.

El Presidente López Obrador estuvo acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud y Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social.