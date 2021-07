En Suprema Corte, perdería Duarte amparo para recuperar propiedades

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no podrá apelar la sentencia que se le impuso en septiembre de 2018, y que incluyó el aseguramiento de 40 inmuebles los cuales no podrá recuperar, según se propone en un proyecto de resolución que se votará este miércoles en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque el ex mandatario se declaró culpable a cambio de recibir una sentencia relativamente corta, que al final se fijó en nueve años de prisión, pero al conocer los términos de su pena apeló la resolución.