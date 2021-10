en_nl,_hombre_asesina_a_su_familia_y_luego_se_entrega

Policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, llegaron al lugar, y detuvieron al presunto asesino, Brandon N, de aproximadamente 25 años de edad.

De acuerdo a las primeras indagatorias, se supo que el joven fue quien reveló a la Policía el homicidio múltiple, por lo que uniformados municipales y de la Agencia Estatal acudieron a su casa, ubicada en la calle Benoni, entre Persia y Jemima.

Inicialmente, las víctimas fueron identificadas ante las autoridades como Carolina E. R., de 25 años, esposa del hombre, y las hijas de ambos, C.Y., de siete, y D.C., de tres.

Las autoridades también confirmaron la muerte de la mamá de Brandon, a quien identificaron como Mónica C. C., de 50 años, y a su pareja, Guardenio V. C., de quien no se especificó la edad.

Hasta la noche del domingo no se había revelado por qué Brandon atacó a su familia. Sin embargo, las fuentes señalaron que el joven estuvo internado en un centro de rehabilitación de adicciones, pero que recientemente lo abandonó.

Hasta las 00:30 horas de este lunes las autoridades continuaban los trabajos periciales en la casa.

