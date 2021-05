En marzo se recuperaron más de 45 mil empleos en México

Andrés Manuel López Obrador, Presidente México, informó que en marzo pasado se recuperaron 44 mil 744 empleos formales pese al contexto pandémico por Covid-19 en México.

El Mandatario dijo que en diciembre se observa una caída en las cifras de nuevos empleos, pero es debido a la subcontratación, situación que ya está subsanada con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, concentradas en la ley laboral.

"Si ven ustedes, se cayó en diciembre, esto tiene que ver por la subcontratación, que ya se corrigió con la nueva ley, que ya no va a volver a pasar, esto de que todos los diciembres se caía", indicó.

López Obrador se mostró optimista debido a que la economía va creciendo, gracias al comercio que se está dando con Estados Unidos.

"Tenemos datos, por ejemplo, de comercio exterior que se está incrementando. A ver si tienen el dato de marzo, que fue también un mes con bastante crecimiento en el comercio con Estados Unidos. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y el comercio entre las dos naciones se está incrementando.

Recalcó que otro factor que influye en esta recuperación de la economía nacional es que no ha habido devaluación y el peso se ha mantenido fuerte.

"Aún en estos días, que se ha fortalecido el dólar, nuestra moneda está resistiendo y seguimos estando estables. Ya llevaba mucho tiempo en la historia reciente que en tres años no se presentaba ninguna depreciación como ahora, no ha habido devaluación, ahí está; al contrario, una apreciación que no llega a un punto, pero en otros casos ha sido distinto", puntualizó.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que el pronóstico del Gobierno Federal para este año es que la economía mexicana registre un crecimiento del 5.5 por ciento, lo que es una "buena noticia, porque si hay si hay crecimiento, hay empleo y si hay empleo, hay bienestar y, si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad".

Por otra parte, el Presidente señaló que en marzo se rompió récord mensual de remesas al ubicarse en 4 mil 152 millones de dólares, con lo que se pronostica otro incremento para el mes de abril.

"Ya estamos proyectando abril, que viene así, de acuerdo a nuestros datos, que pasaría de dos mil 910 millones de dólares a cuatro mil 69, de acuerdo a las proyecciones que estamos haciendo", detalló.

Agradeció a los connacionales, radicados principalmente en Estados Unidos, el envío de remesas, "dinero que se dispersa abajo, en las familias, en los pueblos; esto reactiva la economía de muchas regiones apartadas del país, esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para consumir lo básico, lo indispensable, esto nos ha ayudado a enfrentar la pandemia, los estragos de la pandemia en lo económico".

"Siguen apoyando a México de manera efectiva y solidaria", acotó.