En marcha iniciativa para retirar candado a expedientes Federales: AMLO

Este lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que podría enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para quitar el candado de confidencialidad a los expedientes del Gobierno Federal y estén disponibles para consulta pública.

Reconoció para que ocurra esto, primero debe existir la voluntad para hacerlo y anteponer la transparencia ante todo, aunque hay casos que al estar relacionados con la seguridad nacional no puedan ser abiertos a la ciudadanía.

De hecho, dijo que esa fue una de las acciones una vez que asumió el gobierno: abrir todos los expedientes reservados de la época de represión para que la gente pudieran consultarlos.

"Que la vida pública sea cada vez más pública. Una de las cosas que hicimos al principio fue que todos los expedientes reservados de la época de la represión se abrieran y ya están a disponibilidad, disponibles para ser consultados, y así tiene que ser todo en general, transparencia", dijo al responder el cuestionamiento sobre los accidentes donde perdieron la vida José Francisco Blake Mora y Juan Camilo Mouriño, ambos secretarios de Gobernación en el sexenio calderonista.

Comentó que además de la libre consulta de ciertos expedientes se buscará un mecanismo para que éstos puedan estar en un formato digital y así no tengan un costo alto para el usuario.

"Que no cueste, que no sea papel, buscar ese mecanismo; de modo que un expediente, aunque tenga muchas hojas, pueda ser proporcionado y que no se oculte absolutamente nada", agregó.

Aseguró que durante la administración lópezobradorista no se ocultará ningún tipo de información, sólo se cuidarán aquellos casos que estén en medio de un proceso jurídico, "pero hay casos en donde ya pasó el tiempo y ya no se afecta en nada. Entonces, transparentar, estamos totalmente de acuerdo".