En Los Cabos, Musk se luce bailando y dando consejos; expresa admiración por NL

Elon Musk vuelve a acaparar la atención, pero esta vez no por sus negocios, sino por su visita a México. Durante su estancia en Los Cabos, Baja California Sur, el magnate decidió divertirse y asistir al concierto de la banda australiana Rüfüs du Sol, que se presentó en el festival de música electrónica Sundream Baja 2023.

Además, hizo elogios a Nuevo León como un lugar propicio para invertir.

Los asistentes al concierto captaron a Elon Musk en video, mostrándolo disfrutando de la música, riendo y bailando entre la multitud de manera relajada. Sus movimientos de baile llamaron la atención y se difundieron ampliamente en las redes sociales.

Además, a través de Twitter, un empresario mexicano compartió una anécdota relacionada con la visita de Musk a Los Cabos. Según relató, su hijo y sobrino se encontraron con el dueño de Tesla en el evento y el hijo no dudó en pedirle un consejo. La respuesta de Elon Musk fue simple pero significativa: "Be useful" (sé útil). El empresario mexicano consideró este consejo como muy acertado.

Otro encuentro destacado fue el de Guillermo Salinas, quien compartió en TikTok el momento en que conoció y conversó con Elon Musk. Según Salinas, Musk le habló sobre su admiración por México en general y específicamente por Nuevo León.

Al preguntarle sobre el motivo de instalar la nueva planta de Tesla en esa región, Musk mencionó la cultura de trabajo y el alto nivel tecnológico de Nuevo León, así como su cercanía a Estados Unidos y a la ciudad de Austin, donde pasa la mayor parte de su tiempo.

Elon vibing out to Rufus Du Sol in Cabo pic.twitter.com/aTUGH90jYc — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 15, 2023