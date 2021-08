En lo general, aprueban senadores revocación de mandato

Durante la discusión, los senadores del PRI, PT, Movimiento Ciudadano, además del PAN y PRD que se abstuvieron en las votaciones, pidieron instalar mesas de trabajo con todos los grupos parlamentarios, además de una reunión con el Instituto Nacional Electoral, propuesta que no fue tomada en cuenta.

Al momento la pregunta que se plantea dice: "¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?". La redacción fue una propuesta del senador de Morena, Ricardo Monreal.

Los grupos de oposición criticaron que se esté dando preferencia a la iniciativa que calificaron de no acabada y de ser "un texto no terminado y al vapor", además de que, de aprobarse sin cambios, no se trataría en sí de una revocación, sino de una ratificación, y que el texto pareciera hecho "a modo" del partido en el poder.

Por su parte, la bancada de Morena demandó a la oposición votar a favor, ya que así "tienen la oportunidad" de remover a López Obrador del cargo que constitucionalmente ostenta hasta el año 2024.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS