'En gabinete no hay pensamiento único': AMLO sobre declaraciones de Victor Toledo

Respecto a las declaraciones del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, sobre que la "4T no está llena de contradicciones" y que causó reacciones en las redes sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es normal en un proceso de cambio que existan discrepancias y que en su gabinete hay libertad para que todos opinen.

"En nuestro gabinete no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del resultado final, yo soy él que al final decide, y son no en este caso, porque ante la Nación soy el Presidente, soy el responsable, no son los secretarios los responsables, tiene que ser el Presidente", así se expresó durante su conferencia mañanera desde Sonora.

Subrayó que él busca armonizar y escuchar todas las opiniones y, en su caso, dar la razón a quien la tiene, pero que siempre decidirá en función de lo que le beneficia más al pueblo.

López Obrador afirmó que hasta el momento el funcionario federal no le ha presentado la renuncia a su cargo.