En CDMX habrá Ley Seca en fines de semana para evitar contagios de covid-19

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este viernes darán a conocer cuáles serán las primeras ocho alcaldías que han decidido a partir de este fin de semana implementar la Ley Seca en su territorio.

Lo anterior dijo, para combatir el incremento de contagios por Covid-19 que ha llevado a que el número de hospitalizaciones por esta enfermedad no ceda y siga al alza.

Dijo que espera que en su totalidad las 16 alcaldías se sumen a esta medida, con la que se espera se inhiban las reuniones y encuentros masivos.

"Estamos en un acuerdo con todos los alcaldes, las alcaldías, estamos viendo si es al mismo tiempo las 16 o primero ocho y ocho, de acuerdo con distintas reuniones que hemos estado teniendo, pero sí va a haber alguna implementación para evitar que haya más fiestas. Entonces ya lo vamos a anunciar el día de mañana y ocho de las alcaldías han tomado la decisión de ya avanzar en el tema de la Ley Seca, fines de semana nada más", señaló.

Por otra parte, la mandataria capitalina señaló que también, junto con un grupo de empresarios, mañana informará de nuevas medidas preventivas para mitigar la propagación de la enfermedad.

Respecto al código QR en restaurantes y con el cual se busca ampliar el cerco sanitario para aislar a tiempo a los enfermos y contactos de las personas positivas a covid-19, Sheinbaum Pardo señaló que no se trata de algo obligatorio y aquellos establecimientos que no lo implementen no serán sancionados, aunque dijo, en su mayoría han accedido a ser partícipes de esta acción.