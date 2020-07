En 15 frases, este es el informe de López Obrador a dos años de ser electo presidente

Este miércoles, Andrés Manuel López Obrador rindió un informe a dos años de haber sido elegido presidente de México.

Entre los temas que destacó fue la generación de empleos, el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor este 1 de julio, así como su avance en sus programas de seguridad, empleo, economía. Además habló de la actual pandemia del nuevo coronavirus que atraviesa el mundo y la forma en que el país la ha abordado.

Aquí te dejamos 15 frases de su discurso:

1. "Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República, y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura".

2. "Se ha informado con transparencia y precisión (de la emergencia sanitaria en México). El país ha comprendido la naturaleza del riesgo que enfrentamos. Ha acatado casi siempre las recomendaciones de los expertos y entre todos estamos saliendo adelante de esta difícil circunstancia".

3. "La pandemia precipitó, como todos sabemos y es de dominio público, tanto en México como en el extranjero, la pandemia precipitó la crisis del modelo neoliberal. A diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos otros gobiernos, de otras latitudes, nuestra estrategia para remontar la caída de la economía, ha sido radicalmente distinta: en vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve arriba gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa, ahora nosotros destinamos los apoyos del bienestar empezando por la base de la pirámide social".

4. "Hoy precisamente el Banco de México dio a conocer que las remesas del mes de mayo aumentaron en 18 por ciento con relación al mes de abril, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica".

5. "La pérdida de empleos también ya tocó fondo: en abril se dio de baja a 555 mil trabajadores, fue lo peor, lo más difícil; en mayo ya fueron menos, 345 mil; y en junio ya solo se perdieron 83 mil empleos".

6. "Esta nueva política de seguridad empieza a dar resultados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno hemos podido mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y hemos roto la tendencia histórica de su crecimiento".

7. "Los de abajo, los de la base piramidal reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales".

8. "Lo más efectivo es precisamente lo que hacemos en el tema de atender las demandas de los más pobres y marginados en el entendido de que la paz es fruto de la justicia".

9. "Ahora a diferencia de otros tiempos, en los enfrentamientos entre elementos del orden y bandas delincuenciales son más los heridos y detenidos que los muertos".

10. "Se acabó el remátalos, el mátalos en caliente y la orden de que ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los Derechos Humanos".

11. "Hoy ya inició la aplicación del T-MEC, en un momento por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de la recesión global de las economías nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos".

12. "Es un hecho que el tratado (T-MEC) atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación, se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes".

13. "México es un país de oportunidades en el que sus habitantes de todas las clases sociales podrán gozar de bienestar, paz y felicidad".

14. "Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En lo personal, deseo heredar a mis hijos honestidad, amor al prójimo y a la patria".

15. Reitero que actuaremos denunciando, sin titubeos y con firmeza, cualquier intento de fraude electoral, con el mismo criterio que sostuvo el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero".