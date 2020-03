Empresario demanda a AMLO decisiones claras de apoyo ante contingencia del COVID-19

A brindar decisiones claras de cómo ayudará al sector productivo del país para evitar pérdidas de empleos masivos, en medio de esta parálisis social, ante la pandemia del COVID-19, donde México también vive sus secuelas, demandó públicamente a través de un video difundido en redes sociales, el empresario mazatleco Ricardo Velarde Cárdenas.

El presidente nacional de los Jóvenes Empresarios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera fijó su postura, ante lo que llamó una situación irreal, la cual es desesperada y hasta frustrante al no tener la claridad del futuro, al ver cómo todos los giros y actividad social ha tenido que suspender labores durante los próximos quince días para evitar secuelas mayores con el coronavirus entre la población mexicana.

En su mensaje videograbado con una duración de más de seis minutos, el empresario restaurantero, le dijo a López Obrador, que hoy cuando debe demostrar su liderazgo con hechos y responderle a los mexicanos con palabras claras y precisas para sumar a todos y sacar adelante al país.

? "Te toco muchos años de esfuerzo poder ser nuestro líder, ahora te pido que lo demuestres con hechos, con trabajo y con opiniones claras. Nosotros como jóvenes, como empresarios requerimos de apoyos para sacar adelante a tanta gente que se va a quedar sin empleo, pero de apoyos claros" .



Hoy, dijo, Velarde Cárdenas, enfrentarán todos una de las situaciones más críticas de los últimos tiempos para todos los sectores, y es ahora cuando el Ejecutivo federal tiene que escuchar a los mexicanos que están dispuestos a empujar al país para salir del bache económico al que se está cayendo, como muchas otras naciones lo viven ante la presencia del COVID-19.

"Creo que la mayoría de las cámaras ya dio bastantes temas claros de cómo poder ayudar a los empresarios; escúchalos, escúchanos te necesitamos. No queremos estirar la mano, vienen tiempos difíciles lo sabemos, hay mucha gente todavía no le queda la situación de hasta dónde va a llegar esto, pero sino nos unimos y no colaboramos juntos, no podremos salir delante de esta situación".