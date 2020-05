Seis embarcaciones le darán frente al sargazo en playas mexicanas

Como cada año está por llegar el sargazo a playas mexicanas, al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno, en coordinación con la autoridades estatales y municipales, ya está preparado con la infraestructura necesaria para combatirlo, sobre todo en lugares como Quintana Roo.

Dijo que al sargazo se le hará frente a través del plan implementado por la Secretaria de Marina que se diseñó el año pasado para tal efecto y que dio grandes resultados.

Recalcó que ahora se cuenta con seis embarcaciones para recoger el sargazo, por lo que en breve la Marina ofrecerá un informe sobre el tema.

"Entonces no hay ningún problema, las playas están limpias, ese era el informe que tenía, es un asunto que se da por temporada, hay que ver el arribo del sargazo, pero tenemos cómo enfrentarlo".

Aprovechó para exhortar a la población de Quintana Roo a continuar con las medidas sanitarias para evitar rebrotes del Covid-19 y poder ir abriendo la actividad turística.

"Ahora el turismo local y, sobre todo, mundial, será cuidadoso, por eso tenemos que actuar con responsabilidad. Paisanos de Quintana Roo no hay que relajar la disciplina para que no haya rebrote, porque si no, no salimos", dijo.