Embajador de EU pide a connacionales en México regresar a su país

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, exhortó a los estadunidenses que se encuentran en territorio mexicano o en cualquier parte del mundo, a regresar a su país ante el aumento de la crisis por el Covid-19.

El embajador destacó que el gobierno de Donald Trump ha emitido una alerta de viaje de nivel 4, en la que se indica expresamente "no viajar". Además, pidió a los residentes en México "considerar seriamente su situación personal" y con ello evaluar su permanencia en este país.

Por medio de un breve video publicado en sus redes sociales, el embajador destacó: "Si eres residente en México, por favor, piensa bien sobre tu situación personal, y si necesitarás el tipo de cuidado intensivo que está disponible en Estados Unidos".

A message to U.S. citizens in Mexico / Un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/riLevbNuHO