Elon Musk ofrece comprar el '100% de Twitter' y retirar la empresa de la bolsa

Según un archivo de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, Elon Musk ofreció adquirir todas las acciones de Twitter que no posee por US$ 54,20 por acción en efectivo, valorando la empresa en US$ 43.400 millones y retirar a la empresa de Wall Street. .

Elon Musk ha hecho una controvertida oferta para comprar Twitter, diciendo que la empresa tiene un potencial extraordinario y que él es la persona adecuada para desbloquearlo.