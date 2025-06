Elecciones 2025: ¿Qué pasa si soy funcionario de casilla y no voy?

Este domingo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones judiciales en México, y miles de ciudadanos han sido seleccionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para fungir como funcionarios de casilla.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), es obligación de los ciudadanos integrar las mesas directivas de casilla en los términos de esta Ley, pero, si resultas seleccionado y el día de la elección no asistes ¿podrías enfrentar alguna sanción?, aquí te decimos.

¿Qué ocurre si no asisto?

Si fuiste seleccionado y decides no asistir, el INE buscará reemplazos para cubrir las plazas necesarias y garantizar el desarrollo del proceso electoral. Es importante comunicar tu decisión con anticipación para facilitar la logística electoral.

No obstante, en la práctica, el INE no impone sanciones legales ni multas a quienes deciden no participar como funcionarios de casilla. La participación es considerada una responsabilidad cívica, pero no conlleva consecuencias legales si se declina.

¿Por qué es importante participar?

Los funcionarios de casilla desempeñan un papel crucial en la democracia mexicana, asegurando que las elecciones se lleven a cabo de manera transparente y ordenada. Su labor garantiza que el voto de cada ciudadano sea respetado y contabilizado correctamente.

Si fuiste seleccionado, considera que tu participación fortalece la democracia y contribuye al buen desarrollo del proceso electoral.