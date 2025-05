Elecciones 2025: ¿Qué pasa si no voy a votar?

Este fin de semana, México y Veracruz vivirán un proceso electoral inédito en el cual se renovarán diversos cargos dentro del Poder Judicial federal.

A la par, en la entidad se elegirá a quienes encabezarán los 212 ayuntamientos, así como a síndicos y regidores que estarán en el cargo por los próximo cuatro años.

Si bien gran parte de la población ha expresado su deseo de acudir a las urnas, hay un elevado número de personas que también han dicho abiertamente que no acudirán a votar en esta ocasión.

¿Qué pasa si no voy a votar?

Si eres de las personas que han decidido no ejercer su voto este domingo primero de junio, debes saber que no existe, por ahora, una norma que te obligue a acudir a las urnas, por lo que puedes estar tranquilo al saber que no hay una multa o algo parecido por no votar.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el voto es tanto un derecho como una obligación, que si bien no es forzoso el acudir sí es una forma en la cual podemos aportar a la democracia.

Más allá de las consecuencias legales, el no votar podría tener algunas repercusiones, como es la falta de legitimidad de las personas electas, la desconfianza en las instituciones y la desigualdad en la representación de una o varias fuerzas políticas.

El voto es para muchos la herramienta por la cual pueden influir en la manera en que las y los gobernantes toman decisiones, las cuales impactan en la vida diaria de miles de personas, además de, en algunos casos, expresar su descontento con las autoridades en turno.

Si bien en México no existe una multa como tal para las personas que no acuden a las urnas, en otros países como Argentina sí existe una legislación al respecto, donde las personas que no acudan a cumplir con esta obligación deben pagar una cantidad, aunque pocas veces es cubierta por las y los infractores.

En el caso de la elección judicial, el INE estima una participación no mayor al 20 por ciento en promedio, lo que podría variar entre cada entidad. En caso de la elección local de Veracruz, el OPLE estima hasta un 60 por ciento y menos de un 15 por ciento a la elección judicial local.