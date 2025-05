Elecciones 2025: ¿no quieres votar?, así se considerará el voto nulo

En cada jornada electoral, hay personas que sienten que ningún candidato los representa. Si tú eres una de ellas, probablemente estés pensando en anular tu voto. Pero ¿qué significa eso realmente y cómo se interpreta? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es un voto nulo?

Un voto nulo es cuando marcas mal la boleta: tachaste más de un partido que no va en coalición, escribiste un mensaje, hiciste un dibujo, la dejaste en blanco o simplemente la marcaste de forma que no se puede saber por quién votaste.

Sí, anular el voto es legal. Y sí, es una forma de participar... pero tiene sus matices.

El voto nulo se registra y se reporta, pero no se cuenta para definir al ganador. Es decir: no suma ni resta a ningún candidato, no anula una elección y no cambia nada en el resultado final.

Aunque muchas personas lo ven como una forma de protesta, no tiene efectos legales sobre los partidos ni sobre la elección misma.





¿Y si hay muchos votos nulos?

Aunque haya miles o millones de votos nulos, la ley no obliga a repetir una elección ni a tomar medidas especiales. Eso sí, un porcentaje alto de votos anulados puede encender focos rojos sobre el descontento ciudadano, pero hasta ahí.

Por otra parte, si dejas la boleta en blanco, también se considera voto nulo. No hay diferencia entre tachar todos los recuadros o dejarla vacía: en ambos casos, no se suma a nadie.

Recuerda que anular tu voto no es lo mismo que no votar, no votar es abstenerse. El voto nulo sí cuenta como participación: fuiste, te formaste, votaste... pero anulaste tu decisión.

Si de verdad quieres hacer una diferencia, considera informarte más sobre las opciones disponibles, incluso las menos conocidas, o participar activamente en la vida pública más allá del día de la elección.

