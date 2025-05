Elección judicial: ¿cuántos estados aplicarán la Ley Seca?

Este domingo primero de junio, México vivirá una jornada electoral inédita al ser puestos a votación diversos cargos dentro del Poder Judicial federal y, en Veracruz, en el Poder Judicial local.

Además, la entidad también vivirá un proceso electoral para renovar las 212 alcaldías, así como regidurías y sindicaturas.

Ante este escenario, en Veracruz y en otros puntos del país se aplicará la llamada Ley Seca, la cual limita la venta de alcohol en establecimientos comerciales con la finalidad de que dicha jornada de votación se desarrolle en calma.

¿En qué estados hay Ley Seca el 1 de junio?

En lo que respecta a Veracruz, fue la gobernadora Rocío Nahle quien confirmó que este fin de semana habría Ley Seca en la entidad con motivo del proceso electoral local y por la elección judicial a nivel federal.

Dicha prohibición permanecerá desde las cero horas del sábado 31 de mayo y todo el domingo primero de junio; según decreto del Ayuntamiento de Xalapa, la llamada Ley Seca estará vigente hasta las 08:00 horas del lunes 2 de junio.

Esto no significa que quienes hayan comprado alcohol antes de esta fecha no puedan consumirlo, solo implica que las bebidas alcohólicas no podrán ser vendidas durante los días señalados por las autoridades.

Según medios nacionales, otros estados que aplicarán la Ley Seca con motivo de la elección judicial son:

Hidalgo

Tabasco

Coahuila

Yucatán (18:00 horas del 31 de mayo hasta las 23:59 horas del 1 de junio)

Oaxaca

Aguascalientes (desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del 1 de junio)

Puebla

Michoacán

Zacatecas (desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas del 1 de junio)

Estado de México (en el municipio de Ecatepec de Morelos)

Nuevo León

San Luis Potosí

Sonora

Durango, al igual que Veracruz, también atravesará un proceso electoral local, donde se renovarán alcaldías, regidurías, sindicaturas y varios cargos dentro del Poder Judicial, tanto federal como estatal.

Se está a la espera que otras entidades donde también se realizará la elección judicial definan si habrá o no Ley Seca durante este fin de semana.