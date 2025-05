Elección judicial: ¿cuáles son los cargos a elegir a nivel federal?

Este primero de junio México vivirá un proceso electoral inédito a nivel federal cuando las y los ciudadanos con credencial de elector vigente formen parte de la primera elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

A unos cuantos días de que esta jornada comicial se lleve a cabo, te decimos a continuación qué cargos serán los que se elegirán a nivel federal este fin de semana.

¿Qué cargos se elegirán en la elección judicial?

Si no has puesto mucha atención o no sabes qué cargos se elegirán en el proceso electoral judicial que culminará el primero de junio, debes saber que en total serán 881 cargos públicos los que se votarán este domingo:

Nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dos magistraturas vacantes de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

de la Federación 15 magistraturas de las salas regional del TEPJF

Cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial

464 cargos para magistraturas de circuito

386 personas juzgadoras de distrito

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estimado que la participación en la elección judicial de este 2025 podría no rebasar el 20 por ciento.

Entre los factores por los cuales esta elección parecería no estar captando la atención de las y los ciudadanos se encuentra la falta de información sobre las y los aspirantes, además de las boletas, cuyo diseño es por demás complicado para las y los electores potenciales.

Será entre el primero y el 12 de junio cuando se realice el conteo de los votos; sin embargo, será hasta el 15 de junio cuando el INE informe sobre los resultados de la elección judicial federal.

En el caso de Veracruz y Durango la elección judicial se llevará a la par de procesos electorales locales que también incluyen la renovación de jueces y magistrados estatales, lo que para muchos hace aún más complicado el panorama de cara al primero de junio.