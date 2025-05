Elección del Poder Judicial no se detendrá por amenazas de la CNTE: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la elección del Poder Judicial seguirá su curso, no se detendrá porque las amenizas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotearla no tiene ninguna relación y está fuera de lugar, "la gente saldrá a votar".

Durante su conferencia "mañanera del pueblo", la mandataria criticó los planteamientos y amenazas de la CNTE porque dijo: "¿Qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con el paro de maestros? Ya plantean lo mismo que la derecha y hacen llamados a boicotear la elección al Poder Judicial".

"¿Que tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al poder judicial, con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007, o sea están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo", subrayó Sheinbaum.

Reiteró que siguen las mesas de negociación con los altos funcionarios de su gabinete, quienes "tienen toda la autoridad de negociar, como si estuviera yo mismo y mantenemos comunicación muy directa"; sin embargo, reiteró que pero que las peticiones de la CNTE representan una carga financiera que no puede atender el Estado Mexicano porque afectaría el presupuesto federal.

Sheinbaum descalificó también el plan anunciado por la CNTE de realizar protestas este día frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordó que en administraciones pasadas había una criminalización de los maestros, discriminación, "nosotros no usamos ese lenguaje pero no estamos de acuerdo". Reiteró que se mantendrá la libertad de manifestarse sin represiones pero que el diálogo debe continuar en la mesa con la Secretaría de Gobernación, la SHYCP y la SEP, "ellos tienen toda la atribución para negociar, si se reunieran conmigo sería lo mismo".

"No es menor lo que hemos planteado", agregó, pero no se puede regresar a la Ley del ISSSTE de 2007 porque el presupuesto no alcanza y "además lo que tenemos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar es mucho mejor". El costo del aumento de 9 por ciento ahora y uno por ciento en septiembre , es decir 10 por ciento este año, implicará un gasto de 37 mil millones de pesos; además, continuó, el congelamiento de la edad de las pensiones costará más de 70 mil millones de pesos.

Los representantes de la CNTE que están en los plantones y manifestaciones, que son básicamente de 3 estados: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, han argumentado que sí hay dinero, el de la deuda de años de los estados al ISSSTE, pero la presidenta mencionó que no todos los maestros están federalizados, "entonces han estado cubriendo los salarios, los sueldos y la mejoría de las prestaciones de los trabajadores que están a los estados, no es un asunto de querer o no querer o presionar a los estados". También han pedido que se utilice el dinero de las AFORES, pero ese dinero, comentó, es de los trabajadores, no del gobierno.

Se destacó que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se han hecho cambios sustanciales en beneficio de los trabajadores del ISSSTE, entre ellos los maestros y que no hay margen para más concesiones sin afectar otros programas sociales. "No podemos endeudarnos más, pero garantizamos mejoras en pensiones" , en salarios, vacaciones y otros temas que han solicitado.

Es un esfuerzo muy importante que se está haciendo y no nos vemos endeudar. "Eso qué quiere decir, que nosotros nos apretamos adentro del gobierno para poderle dar un aumento sale a los maestros y maestros, cómo están sus jubilación ahora con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, prácticamente se van con su salario completo, entonces no es menor", recalcó.

En 2007 se les dio a elegir a los trabajadores: Quedarse en el sistema solidario, o migrar a AFORES. Muchos optaron por AFORES, pero las pensiones fueron insuficientes (de ahí la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar).

Sheinbaum destacó que el gobierno ha hecho un esfuerzo histórico en salarios y pensiones, pero no puede comprometer el futuro fiscal del país. La prioridad es la educación y la democracia, no las demandas insostenibles.