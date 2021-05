El pueblo de Veracruz no se deja chorear; son avispados: AMLO

"El pueblo de Veracruz es un pueblo avispado, no se dejará chorear", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el cuestionamiento de si los partidos no están en la obligación de buscar el mejor perfil de sus candidatos a un cargo de elección popular.

"Mis paisanos, es de los pueblos más conscientes, es un pueblo avispado, no se deja chorear, no se deja dar atole con el dedo. Ahí los tenían algunos confundidos pero el veracruzano es muy despierto. Entonces, si el candidato, la candidata, son malísimos, ¿qué?, ¿no se van a dar cuenta? Entonces, ¿nosotros somos los que vamos a decidir, los grandes electores? No.", respondió a Imagen del Golfo.

Aseguró que "si hay un candidato mal portado es el pueblo el que debe decidir".

Recalcó que si bien como autoridad tiene el derecho de manifestarse, "no podemos juzgar, no somos jueces".

Al plantearle la designación de Gustavo Moreno Ramos como candidato de Morena a la diputación local por el Distrito VIII con cabecera en Misantla, quien en 2005 votó a favor de su desafuero y en abril pasado despidió de manera injustificada a una decena de trabajadores cuando era coordinador del Programa de Becas en Veracruz, López Obrador comentó:

"Lo que creo en este caso es: nosotros no podemos hablar de que el electorado piensa de una manera o de otra, porque no somos nadie para imaginar lo que están pensando o si un candidato es bueno o es malo, eso es una decisión de los ciudadanos, del pueblo".

Insistió en que el pueblo expresa lo que "quiere o no quiere", utilizando el derecho al voto, de ahí la importancia de las elecciones.

"Es un país democrático, el soberano es el pueblo, no son los medios de información, no son los gobernantes, no son los grupos de intereses creados, no es el poder económico, no es el poder político, son los ciudadanos. ¿Por qué tienen que ser las cúpulas y no el pueblo?", señaló.

Ejemplificó que, en Nuevo León, donde hay grandes electores, "siempre se han elegido puro gobernador mediocre y ladrón", por lo que eso ya no es solo un asunto de partido, sino de las alianzas que hacen con algunos medios de comunicación y, que a través de campañas mediáticas apoyan a sus candidatos "preferidos".

"Al que quieren lo tratan muy bien, como ahora que tienen a un preferido, no le ven ningún defecto y a los demás, sobre todo a los que pueden competirle al candidato favorito, campaña con todo. Afortunadamente ya en todos lados la gente está despertando. Entonces, eso es parte también del proceso democrático".

López Obrador dijo que se había caído en extremos, donde el poder mediático impone a autoridades; sin embargo, ahora "la gente quiere el cambio, está buscando el cambio, que haya democracia, que ellos decidan, que el pueblo decida".