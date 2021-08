El Presidente no puede ser rehén de nadie: AMLO tras bloqueo en Chiapas

A través de una videollamada, Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, dijo que no se someterá a ningún tipo de interés y, que por respeto a la investidura presidencial no utilizará la fuerza, pero tampoco no se someterá ante nadie.

"Me da gusto comunicarme con ustedes, a través de una situación especial, yo estaba a punto de llegar a este cuartel de Tuxtla, para participar en la reunión de Seguridad, pero a la entrada al cuartel grupos de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada, bajo la condición de que debíamos atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas".

Desde su camioneta, el mandatario federal comentó que no se trataba de un grupo numeroso de manifestantes y podría hacerse paso para llevar cabo la conferencia, pero decidió no hacerlo "como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan y respeten". Pidió los maestros analizaran si él merecía ser tratado de esa manera.

López Obrador recalcó que aunque los docentes están en su derecho de manifestarse, derecho que siempre va a ser respetado en su gobierno; sin embargo, "lo que están haciendo es completamente ilegal, indebido, todos tienen derecho a manifestarse, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos; al contrario, ayudamos a cancelar la llamada Reforma Educativa, se ha respetado al magisterio, no es igual como antes".

Dijo que estaría en ese lugar el tiempo que fuera necesario, porque "esto no lo puedo permitir, porque el presidente no puede ser rehén de nadie".

López Obrador insistió en que las demandas de los maestros han sido atendidas, incluso, dijo que en las 8 o 10 ocasiones que se reunió con la CNTE siempre fue en términos respetuosos, pero ahora "hay intereses creados en la dirigencia", por lo que lo calificó como un "asunto político".

"Lamentablemente suceden estas cosas, entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés. Entonces decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza".

El político tabasqueño pidió paciencia, "vamos a estar aquí, le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada, tengo mi conciencia tranquila y por la investidura presidencial no debe someterme a nadie. Les estamos ofreciendo diálogo con la secretaria de Educación".

Indicó que si estas protestas "le permiten seguir con su vida" llevará a cabo todos los eventos programados para este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula.

Para desconectarse, López Obrador dijo "esto es parte del proceso de transformación, están enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia. Decía Juárez ´nada por la fuerza, todo por la razón´; un abrazo afectuoso".

Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya podido seguir con su agenda diaria, debido al bloqueo por los maestros inconformes.

Sin embargo, recalcó que la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de López Obrador, ha mantenido siempre una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y a la civilidad.

"En este gobierno democrático no hay represión, las convicciones democráticas y los valores que nos guían, que nos mueven a reiterar que es el diálogo, el respeto y la tolerancia la mejor vía para dirimir las difer3ncias.

"El origen democrático y la fortaleza de este gobierno, en especial el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador son la mejor garantía y el mejor ejemplo que buscamos en nuestro quehacer en el diálogo, seguiremos en esa ruta, esa nuestra convicción. Diálogo para construir, dialogo para avanzar con respeto con tolerancia y con principios", subrayó.

Dos horas después

Después de dos horas y 25 minutos, López Obrador pudo ingresar a las instalaciones de la VII zona militar en Tuxtla Gutiérrez.

Hasta el momento, Presidencia de la República no ha informado si el mandatario federal dialogó con los maestros inconformes y si se resolvieron las demandas laborales que exigían los docentes.

Cabe destacar que a la protesta de los maestros de la Sección 7 de la CNTE, se sumaron estudiantes de escuelas normales y profesionales de la salud, éstos últimos exigían se les dotara de insumos médicos para enfrentar la pandemia por coronavirus.