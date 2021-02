El Presidente anuncia que salió negativo a la prueba de COVID.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta noche, en un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, que salió negativo de la prueba de antígeno y que se ha librado de la COVID-19, la enfermedad que ha causado 162 mil 922 muertes en México y 2 millones 281 mil 608 en todo el mundo.

El Jefe del Estado mexicano repitió el plan de vacunación y dijo que la próxima semana llegarán vacunas en dosis suficientes para la campaña nacional. "Vamos a seguirnos cuidando y tengamos fe de que ya no nos vamos a enfermar y lo más importante: que vamos a salvar vidas".

Dijo que en lo económico está optimista porque "pinta bien el nuevo año".

"Me da mucho gusto comunicarles que me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy bien de salud, me estoy recuperando del COVID-19", dijo en el video compartido esta noche en sus redes.

"No voy a dejar de agradecer a todas y todos ustedes, mexicanos y también extranjeros que se preocuparon por mi salud, a los que me desearon que saliera adelante", añadió en la grabación.