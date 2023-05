"El peso está fortachón", presume AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, presumió que el peso se ha fortalecido ante el dólar, con un equivalente de 17.8 por unidad de cambio.

Dijo que la inflación también ha disminuido en el país, prueba de las mejoras en la economía.

"Con una buena noticia, está bajando la inflación y el peso está fortachón, pero que no se enojen tanto los conservadores. (...) No deberíamos sacar estos datos antes del desayuno porque les va a hacer mal, 17.8; como seis años tenía que no estaba así", indicó el presidente.

